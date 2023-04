Brian Riemer en Jonas De Roeck in koor: “Schande dat Charleroi-KV Mechelen zou worden herspeeld”

LEES OOK. Anderlecht komt niet verder dan scoreloos gelijkspel tegen Westerlo en valt uit de top 8

Woensdag beslist het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) of de stilgelegde wedstrijd Charleroi-KV Mechelen moet worden herspeeld of een 0-5 zege voor KV Mechelen wordt. Het waren supporters van Charleroi die het veld met vuurwerk bestookten en zodanig verantwoordelijk waren voor het stilleggen van de wedstrijd. Maar de DRP vond een procedurefout en besliste het duel achter gesloten deuren te laten herspelen. Daarop trok het bondsparket, KV Mechelen, Westerlo, Anderlecht en Cercle Brugge naar het BAS.

“Als die wedstrijd wordt herspeeld, moeten we stoppen met hooligans terecht te wijzen als ze vandalenstreken plegen”, aldus een fulminerende Anderlecht-trainer Brian Riemer. “Dit wordt dan een vrijgeleide voor hooliganisme. Het lijkt nu dat ik dit zeg als Anderlecht-trainer maar ik zeg dit ook in het algemene belang. Het zou een catastrofe zijn voor het Belgisch voetbal als het deze weg op gaat.”

Jonas De Roeck sluit zich daarbij aan. “Ik volg de redenering van Brian Riemer helemaal maar voeg daar nog iets aan toe”, aldus de Westerlo-trainer. “Het gaat ook om het moment. Waarom heeft het vier maanden (intussen vijf maanden, nvdr) moeten duren alvorens een beslissing werd genomen. De situatie is intussen helemaal veranderd. KV Mechelen speelt intussen niet meer in degradatiegevaar en bereidt zich voor op de finale van de Belgische beker. Dat is iets helemaal anders dan nog in de running zijn voor iets. Dit is onbegrijpelijk en een vorm van competitievervalsing.”