De perfecte koppels? Nee, met deze iconische relaties is van alles mis: “In het echte leven zou je contactverbod vragen”

De relatie tussen Rachel en Ross in Friends was verre van gezond. “Zijn controlerende en beledigende gedrag wordt gezien als vertederend en charmant, in plaats van als een rode vlag”, leerde de Amerikaanse psychologe Nicole LePera onlangs aan bijna een miljoen Twitter-volgers. Hup, een iconisch romcomkoppel van z’n sokkel. Waren zij dan niet perfect? Wij vroegen Vlaamse therapeuten naar hun oordeel over dé oerduo’s op ons scherm. En die blijken een treurig – of hoopvol – rommeltje. “Is ze echt verliefd op hem, of op het idee van hem?”