VIDEO. En plots vergeet je de bal mee te nemen: Zweedse keeper begaat onvoorstelbare blunder

De Zweedse doelman Oliver Dovin zal niet goed slapen vannacht. De keeper van eersteklasser Hammarby IF ging in de wedstrijd tegen leider BK Häcken al na vijf minuten lelijk de mist in. De 20-jarige Dovin werd aangespeeld door een verdediger en wilde na een paar baltoetsen terug uittrappen, maar hij vergat de bal mee te nemen. Een verbouwereerde Dovin kon vervolgens alleen maar toekijken hoe Bénie Traoré hem voorbijging en scoorde voor Häcken.