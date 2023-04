VIDEO. Bijzonder gretige Mathieu van der Poel doet concurrentie pijn met aanvallen voor, op én na vijfsterrenstrook Mons-en-Pévèle

Mathieu van der Poel lijkt in Parijs-Roubaix over een geweldig stel benen te beschikken. De Nederlander was goed bij de les toen Wout van Aert nog voor het Bos van Wallers op imposante wijze het tempo verhoogde, en zo’n vijftig kilometer later schudde ook Van der Poel gretig aan de boom. Tot drie keer toe zelfs.