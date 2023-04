“Het is mijn lot om omringd te worden door prachtige mannen”: actrice uit ‘Nachtwacht’ bevallen van tweede kindje

Actrice Céline Verbeeck is bevallen van haar tweede kindje. — © BELGA

“Deze week bracht de paashaas ons het mooiste kuikentje”, schreef Céline Verbeeck (33) vanochtend op Instagram. De actrice, die begin deze week haar vertrek uit de populaire jeugdserie ‘Nachtwacht’ aankondigde, is bevallen van haar tweede kindje. Opnieuw is het een jongetje, Maurice.

“Het is mijn lot in het leven om omringd te worden door prachtige mannen. Welkom lieve, kleine Maurice”, schreef Verbeeck nog in haar bericht. Twee jaar geleden kregen zij en haar partner Thomas hun eerste kindje, Gaston.

Op Instagram regent het intussen felicitaties, onder andere van Nachtwacht-collega’s Louis Thyssen, Sven De Ridder en Nora Gharib.

