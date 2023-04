Duizenden bezoekers genieten vuurshow en trapezes tussen de bloesems in Alden Biesen

Het bloesemseizoen is weer van start gegaan en dat vieren ze ook in Alden Biesen. De uitgestrekte boomgaarden werden dit weekend extra in de verf gezet met het Lumineus bloesemfestival. Muziek, straattheater, vertellingen en een indrukwekkende lichtshow zorgden voor een betoverende start van het bloesemseizoen rond de waterburcht.

Het bloesemfestival Lumineus zorgde afgelopen weekend voor een indrukwekkend decor tussen de hoogstamboomgaarden van Alden Biesen. In de schemering van de avond werd de landcommanderij ondergedompeld in een magische sfeer waarbij de bezoekers genoten van onder andere een vuurshow, een trapeze-act, vertellers en feeërieke vertelbomen tussen de ontluikende bloesems.

De vertelbomen trokken de aandacht van jong en oud — © Roland Hermans

Ook de waterpartijen van de kasteelsite werden net als het kasteel zelf prachtig uitgelicht. “Het is de eerste keer dat we samenwerken met Bilzen en we zorgen meteen voor een primeur in de regio”, zegt Ben De keyser van het verlichtingsbedrijf Sacredplaces. “We hebben onze vier verlichte schapen meegebracht en hebben ook twaalf menselijke verlichte figuren in het water rond de Landcommanderij geplaatst, wat zorgt voor spectaculaire beelden.”

De verlichte schapen werden omringd door honderden lichtbollen — © Roland Hermans

Stille disco

En de duizenden bezoekers genoten van het spektakel. “De lichtshow was bijzonder”, zegt Sofie Bemelmans uit Lanaken. “Het was ook de eerste keer dat we een stille disco bezocht hebben. We hebben er enorm hard genoten van de omgeving, de ontluikende bloesems en de gezelligheid. We komen snel terug om nog een van de bloesemwandelingen en activiteiten mee te pakken, zoals weldra het dauwconcert van Jeve Neve.”

Met optredens van de Bilzerse band Bazelmans, The Hellbillies en het populaire Primrose trio werd er ook in de bubbeltent flink genoten van een hapje en een drankje.