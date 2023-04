Anderlecht komt niet verder dan scoreloos gelijkspel tegen Westerlo en valt uit de top 8

Anderlecht heeft een probleem. Het staat na een 0-0 gelijkspel tegen Westerlo pas negende, terwijl nummer acht Charleroi nog een inhaalwedstrijd tegoed heeft. Paars-wit moet volgende zondag gaan winnen in Genk om zijn kansen op de Europe Play-offs gaaf te houden. Tegen de Kemphanen was het allemaal te weinig en te slap.

Anderlecht, waarbij Arnstad in de plaats kwam van Refaelov, startte furieus en straalde een geweldige drang naar voren uit. In veel meer dan wat hoekschoppen resulteerde dat echter niet. De eerste serieuze kans van de wedstrijd was voor Westerlo, waar Chadli op doelman Verbruggen kopte. Chadli was overigens een van de drie nieuwkomers in de basiself samen met De Cuyper en Tagir. Reynolds, Perdichizzi en Madsen vielen zo naast de ploeg. Daarna liet Debast zich van de bal zetten door Vaesen, maar die trapte in het zijnet. Even later mikte ook Jordanov op Verbruggen. Toch drie Westelse waarschuwingen voor paars-wit, dat de controle wat uit handen moest geven.

Op het kwartier was het nog eens aan Anderlecht, waar Debast op doelman Bolat kopte. Daarna viel er even weinig te noteren tot Raman iets voor het halfuur met een schot over de grond kwam, dat voorlangs scheerde. Daarna tikte Debast bij een hoekschop op Bolat. De laatste kans was voor de bezoekers, want Vaesen kopte diep in het slot nog op Verbruggen. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Na de pauze probeerde Arnstad het vanuit een scherpe hoek, maar Bolat stond paraat. Daarna waren er twee bijzonder grote kansen, ééntje aan elke kant. Eerst kon Amuzu aanleggen zonder weerwerk, maar hij koos voor een (mislukte) pass. Daarna kwam Chadli voor doel tegen zijn ex-ploeg, maar hij trapte over en bleek bovendien buitenspel te staan. Even later ging de voormalige Rode Duivel naar de kant en kreeg hij ook van het Anderlecht-publiek applaus. Daarna kon Ashimeru op doel af, maar zijn schot werd nog afgeblokt.

Snee en grinta ontbreken

Twintig minuten voor tijd bracht Riemer Slimani in de plaats van Raman. Niet hij, maar wel Vertonghen kwam meteen daarna in de buurt van een doelpunt met een kopbal op een voorzet van Debast. Verder gebeurde er weinig en dus moeten we toch concluderen dat Anderlecht, op een sterke eerste vijf minuten na, véél te weinig bracht. De snee en grinta ontbraken en je zou niet denken dat dit paars-wit koste wat het kost de Europe Play-offs wil halen. (Lees verder onder de foto)

© Isosport

Vijf minuten voor tijd probeerde Van Den Keybus het nog van vlakbij het doel, maar Verbruggen hield een puntje vast voor Anderlecht. Westerlo claimde ook nog een penalty voor een vermeende handsbal van de ingevallen Sardella, maar noch scheidsrechter Visser noch VAR Verboomen zag er een probleem in. En toch kwamen de bezoekers nog in de buurt van de zege met drie megakansen: Van Eenoo trapte op de lat, Vetokele besloot op Verbruggen en ook Nene mikte nog op de lat. Hoe dan ook speelt dit gelijkspel in de kaart van Westerlo, dat zevende blijft. Anderlecht is nu pas negende.

RSC Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye (77’ Sardella), Diawara, Ashimeru, Arnstad (77’ Refaelov), Dreyer, Amuzu (90’ Stroeykens), Raman (70’ Slimani)

Westerlo: Bolat, Jordanov, Neustaedler, Tagir, De Cuyper, Van Eenoo, Fixelles (80’ Madsen), Van den Keybus, Chadli (68’ Vetokele), Matsuo (80’ Dierckx), Vaesen (63’ Dorgeles)

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 37’ Matsuo, 47’ Slimani, 88’ Sardella, 89’ Dorgeles, 90’ Bolat

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lawrence Visser