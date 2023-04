Arthur Theate en invaller Jérémy Doku laten zich met Rennes ringeloren op het veld van Lyon en blijven achter met 0 op 6

Stade Rennes is zondagnamiddag op de 30e speeldag van de Ligue 1 op bezoek bij Olympique Lyon tegen een tweede opeenvolgende competitienederlaag aangelopen. Het kon een 0-1-voorsprong halfweg niet verzilveren en ging uiteindelijk met 3-1 de boot in.

Amine Gouiri schonk de Bretoenen al vroeg het voordeel, maar sterkhouders Corentin Tolisso en Alexandre Lacazette trokken de scheve situatie na rust volledig recht namens de gastheer. Bradley Barcola legde de partij in het slot in een beslissende plooi. Arthur Theate maakte de 90 minuten vol in de bezoekende defensie, terwijl Jérémy Doku en Ibrahim Salah respectievelijk 20 en 10 minuten voor tijd van de bank kwamen.

In de tussenstand van de Franse hoogste voetbalafdeling is Rennes door de recente 0 op 6 afgegleden naar de zesde positie met 50 eenheden, net onder de plaatsen die recht geven op Europees voetbal. Lyon hijgt een plaats lager in de nek met 47 punten.