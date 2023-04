VIDEO. Ploegmaat van Sep Vanmarcke rijdt voorwiel helemaal naar de filistijnen, favorieten Van Baarle en Asgreen blijven niet gespaard van val in Parijs-Roubaix

De strook van Trouée d’Arenberg in het Bos van Wallers was een aantal renners niet goed gezind. Eerst zag Derek Gee, ploegmaat van Sep Vanmarcke bij Israel-Premier Tech, zijn voorwiel helemaal in flarden vallen op de gevreesde kasseien. Een paar meters verder ontstond er een valpartij: onder meer ex-winnaar Dylan van Baarle, Matej Mohoric en Kasper Asgreen lagen bij de ongelukkigen… Die laatste moest samen met ploegmaat Bert Van Lerberghe opgeven. Ook Van Baarle zal de velodroom niet oprijden straks.