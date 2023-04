Tiger Woods moet Masters noodgedwongen staken met voetblessure

Woods wierp de handdoek in de ring na zeven holes in de derde ronde op de Augusta National golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia.

“Ik ben ontgoocheld dat ik me vanmorgen moet terugtrekken vanwege erger wordende fasciitis plantaris (een voetklacht die zich manifesteert als hielpijn en pijn in de voetzool en -boog, red.). Bedankt aan alle fans die me zo veel liefde gaven en steunden”, tweette Woods.

De Masters wordt dit jaar geplaagd door de weersomstandigheden. Woods’ landgenoot Brooks Koepka stond zaterdag aan de leiding toen de derde ronde werd onderbroken door regen en hevige wind.

Woods won de Masters vijf keer in zijn carrière: in 1997, 2001, 2002, 2005 en 2019. Hij haalde in deze editie nipt de cut nadat hij duidelijk sukkelde met zijn rechterbeen, op meerdere plaatsen gebroken bij een auto-ongeval begin 2021.

Thomas Pieters haalde eveneens de cut.

