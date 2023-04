Afscheid in mineur voor ex-winnaar, pech achtervolgt ploeg van Lefevere: Dit hebt u al gemist in Parijs-Roubaix

De aanloop is achter de kiezen in Parijs-Roubaix, dan weet u hoe laat het is: tijd om het Bos van Wallers in te duiken. De eerste van drie vijfsterrenstroken in de Helleklassieker en de plek waar de eerste keer het kaf van het koren wordt gescheiden. Dit hebt u intussen al gemist.

Vijf buitenbeentjes

Het meestbesproken item in aanloop naar Parijs-Roubaix: een systeem om de bandendruk onderweg te regelen en te verlagen op de zwaarste kasseistroken. Uiteindelijk nemen er vijf renners de start met dat nieuwe snufje: twee bij DSM (de Nederlander Nils Eekhoff en de Tsjech Pavel Bittner) en drie bij Jumbo-Visma. Bij de ploeg van Wout van Aert niet alleen de Nederlandse titelverdediger Dylan van Baarle maar ook mede-schaduwkopman Christophe Laporte en de Italiaan Affini. Wout van Aert zelf had nog even wat mist gespuid maar hij start zoals verwacht met gewone wielen.

Bedrijvige Belgen

Net zoals in de Ronde van Vlaanderen lukt het niet om een vroege vlucht tot stand te brengen, ondanks vergeefse pogingen van het halve peloton. Vooral de Belgen van AG2R tonen zich bedrijvig: Oliver Naesen, Stan Dewulf en zelfs ex-winnaar Greg Van Avermaet doen allemaal moedige maar vergeefse pogingen. Dat er veel Belgen bedrijvig zijn, hoeft niet te verbazen: er staan er liefst 47 aan de start, een evenaring van het 21ste-eeuwse record van 2021. De rugwind speelt niet in het voordeel van de aanvallers: het eerste wedstrijduur wordt afgelegd tegen 51,5 km/u, dan hoeft het niet te verbazen dat niemand wegraakt.

Rowe en Van Baarle: ex-ploegmaats in gesprek bij de start. — © BELGA

De vroege late vlucht

Pas met de eerste kasseistrook in zicht kunnen vier renners zich losrukken van het peloton. Daarbij geen grote namen, wel Sjoerd Bax (UAE), Jonas Koch (Bora), Juri Hollmann (Movistar) en Derek Gee (Israel-Premier Tech). Zij duiken met een minuutje voorsprong de eerste kasseistrook van de dag in, die van Troisvilles à Inchy (***). Geen valpartijen op die eerste strook, wel lekke banden: al in de eerste meters zien we Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) langs de kant van de weg staan. Eerst krijgt hij een nieuw wiel, even later neemt hij een nieuwe fiets. Opvallend: niemand wacht hem op, de Deen moet dus al een eerste cartouche verschieten om weer in het peloton te komen.

Van Aert kon de eerste valpartijen vermijden. — © BELGA

Valpartijen bij de vleet

Geen valpartijen dus op de eerste kasseistrook, maar daarna houdt het helaas niet meer op. Op Viesly à Quiévy (***) blijft Peter Sagan (Total Energies) uitgeteld zitten na een zware val. Een einde in mineur in de laatste klassieker van de ex-winnaar van Roubaix. Hij zal even later opgeven. En net voor de zware derde strook van de dag, Quiévy à Saint-Python (****), schuiven de mannen van Ineos, op dat moment op kop van het peloton, collectief onderuit in een rechtse bocht. De renners van Jumbo-Visma ontspringen de dans en nemen de koers dan maar in handen, al ontbreekt vooraan Van Baarle. Die had een slecht moment gekozen voor een plaspauze en wordt opgehouden door alle valpartijen.

Niks dan pech voor Soudal

Soudal Quick-Step blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen: Davide Ballerini wordt door de mannen van Ineos meegesleurd in een val en moet even later opgeven. We zien ook Florian Sénéchal afhaken met een lekke band, net als Bert Van Lerberghe. Wordt het weer zo’n dag voor de mannen van Lefevere?

Pijnlijk moment ook voor Tom Devriendt (Q36.5), de Belgische revelatie van de vorige Parijs-Roubaix. Hij moet het peloton laten lopen. Geen nieuw stuntwerk dus voor onze landgenoot. Andere Belgen met pech: Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal) die zijn wiel in twee geplooid ziet en Frederik Frison, een van de mannen in vorm bij Lotto-Dstny.

Ook Matej Mohoric (Bahrain), vorig jaar lang met Devriendt op stap in de Hel, raakt achterop. Nils Pollit (Bora), in 2019 tweede op de piste, moet van fiets wisselen, net als Stefan Küng (Groupama), vooraf getipt als één van de schaduwfavorieten. Gelukkig valt het wat stil in het peloton en kunnen de meeste renners die door pech achterop geraakt zijn, weer komen aansluiten. Maar hoeveel kracht heeft dat gekost nu de zwaarste stroken er nog aankomen?