Verwacht Oekraïens lenteoffensief komt er nu echt aan, maar wat zal dat opleveren?

Er is al langer sprake van, maar nu klinken er ook bevestigende signalen vanuit Washington: Oekraïne zint op een lenteoffensief. En volgens Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zal dat er snel aankomen. “Het tegenoffensief zal waarschijnlijk in de komende weken al aanvangen”, liet hij zich ontvallen. We vroegen aan oud-kolonel Roger Housen wat we concreet kunnen verwachten.