Francesco Patera staat maar 20 seconden in de ring: “Niet gedacht dat het zo snel zou gaan”

Francesco Patera heeft zaterdag na 4,5 maanden afwezigheid zijn comeback in de ring gevierd. De 29-jarige Genkenaar sloeg op het Boksgala in Herstal de Georgiër Irakli Shariashvili na twintig seconden KO. Hij bereidt zich intussen voor op zijn volgende kamp, op 22 juli in Las Vegas.

Patera kwam op 26 november vorig jaar voor het laatst in actie. Hij verdedigde toen een eerste keer met succes zijn Global WBO-titel bij de lichtgewichten door op punten te winnen van de Italiaan Giuseppe Carafa.

De kamp van zaterdag was slechts een formaliteit. Na nauwelijks twintig seconden sloeg Patera met een perfecte rechtse hoek op de kin van de 24-jarige Georgiër. Die ging meteen neer en de partij was afgelopen.

“Ik wilde winnen voor het einde van de kamp, maar ik had ook niet gedacht dat het zo snel zou gaan”, zei de Genkenaar na afloop, omzoomd door selfiejagers. “Ik had vooraf op beelden gezien dat Shariashvili de neiging had zijn kin niet goed te beschermen. Dat is gevaarlijk, en ik kon meteen profiteren.”

Global WBO-titel

Patera bereidt zich volop voor op de tweede verdediging van zijn Global WBO-titel, deze zomer in Las Vegas. Zijn tegenstander is nog niet officieel bekend, maar het gaat om de Amerikaan Keyshawn Davis. Dat werd zaterdag bevestigd aan Belga.

De 24-jarige Davis is een voormalige vicewereldkampioen bij de amateurs en momenteel intercontinentaal kampioen bij de WBO-bond. Zaterdagavond verdedigde hij met succes zijn titel in het Amerikaanse Newark tegen de Zweed Anthony Yigit. Het was zijn achtste profkamp. Hij verloor nog niet en haalde het vijf maal met KO. Patera telt 28 overwinningen in zijn profcarrière, waarvan tien met KO, tegenover drie nederlagen.

De winnaar van de kamp tussen Patera en Davis treft later WBO-kampioen Devin “The Dream” Haney. De Amerikaan bezit ook de WBC-, WBA- en IBF-gordels bij de lichtgewichten, een uniek gegeven. De laatste onbetwiste kampioen bij de lichtgewichten was zijn landgenoot Pernell Whitaker in 1992.

Er stonden zaterdag naast Shariashvili nog drie Georgiërs op de affiche van het Boksgala in Herstal. Ze verloren allemaal op punten. Bij de superlichtgewichten versloeg Lorenzo Lopez, een Fransman met Andorrese bokslicentie, Shota Jvaridze. Voor de achttienjarige Lopez was het zijn eerste profkamp. Luikenaars Anthony Loffet (welters) en Amaury Massenaux (superwelters) waren van hun kant te sterk voor Achiko Odikadze en Nika Iudovi.