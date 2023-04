Herstelde paus Franciscus viert Pasen in bijzijn van 45.000 gelovigen

Samen met ongeveer 45.000 gelovigen heeft paus Franciscus Pasen gevierd op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad en de traditionele zegen “voor de stad en de wereld” (“Urbi et Orbi”) uitgesproken. Tijdens zijn paasboodschap sprak hij voor het tweede jaar op rij over de oorlog in Oekraïne en vroeg hij om steun voor “het geliefde Oekraïense volk” en het “laten schijnen van het paaslicht op het Russische volk”. Daarnaast drukte hij ook zijn “bezorgdheid” uit over het geweld in het Midden-Oosten.