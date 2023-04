Gary Lineker is terug van weggeweest bij Match of the Day en steekt de draak met diens analisten, die wel erg op elkaar gelijken

Gary Lineker (62) moest na zijn kritiek op het Britse immigratiebeleid een tijdje op de blaren zitten, maar kon zaterdag opnieuw plaatsnemen als host van het voetbalprogramma Match of The Day. Bij zijn terugkeer grapte hij er meteen op los.

Lineker kon rekenen op de scherpe analyses van ex-voetballers Alan Shearer en Danny Murphy. Maar van bij de start van de show maakte Lineker een grapje over de duidelijk zichtbare gelijkenis tussen beide heren. Uiteraard met een extra kwinkslag omdat het Pasen is.

De beelden:

Maar het ging er ook serieuzer aan toe. De orde van de dag in de Premier League werd wel degelijk besproken. Onder meer de zege van Manchester City op bezoek bij Southampton kwam aan bod. Erling Haaland was opnieuw goed voor twee doelpunten, waarvan eentje op aangeven van Kevin De Bruyne, die nu aan 100 assists zit in de Engelse hoogste klasse.

“Haaland is echt de beste aanvaller die je maar kan dromen. Hij kan bij elk team aan de slag. Echt een ongelooflijke speler”, is Shearer vol lof over de jonge Noor, die momenteel op 30 competitiestuks. Nog vier te gaan en hij evenaart het record van… Alan Shearer. Hij maakte in het seizoen 94’-95 34 rozen.

Ook het team van Wout Faes, Timothy Castagne, Youri Tielemans en Dennis Praet werd onder de loep genomen. Leicester verkeert in acute degradatienood en verloor met 0-1 van Bournemouth. Jesse Marsch (eerder actief bij Leeds) wordt genoemd om over te nemen bij The Foxes. “Wat een loodzware opdracht zal hij hebben”, ziet Shearer. “Er zit geen geloof, geen vechtersmentaliteit en geen teamspirit in dit Leicester.”