Geen persoonlijke records voor Noah De Schryver op 100m schoolslag en Jade Smits op 50m vrije slag

Noah De Schryver heeft zondag een chrono van 1:03.34 op de tabellen gezet in de reeksen van de 100 meter schoolslag tijdens de vierde en laatste dag van de Eindhoven Qualification Meet in groot bad.

Het persoonlijk record van De Schryver bedraagt 1:02.62. Het minimum voor het WK van komende zomer in Japan staat op 1:00.60. Hij lukte de 13e tijd in de reeksen, goed voor een stek in de B-finale.

Jade Smits legde de 50 meter vrije slag af in 26.80, haar PR is 26.11. Voor deelname aan het WK in Fukuoka is 25.17 nodig. Ze liet de 24e chrono optekenen in de reeksen.