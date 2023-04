Jeremy Renner rijdt met scooter door pretpark, drie maanden na zwaar ongeval

Drie maanden na zijn bijna dodelijk ongeval met een sneeuwruimer, kan Jeremy Renner weer genieten van actieve uitstapjes. Op Goede Vrijdag ging de ‘Marvel’-acteur met zijn familie op stap in het Six Flags Magic Mountain pretpark in Californië. Hoewel hij nog niet goed ter been is, kon de acteur zijn familie vermaken door hen met een scootertje en muziek door het park te begeleiden. “Ik wijs hen de weg, zo goed als ik kan”, schreef hij.