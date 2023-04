“Extreem gevaarlijke” rook trekt over Hamburg na grote brand in twee loodsen: “Stadscentrum volledig verduisterd”

In de Duitse stad Hamburg woedt sinds zondagochtend vroeg een brand in twee loodsen. De brandweer waarschuwt voor gevaarlijke rook en chemische stoffen in de lucht. “Het stadscentrum van Hamburg is volledig verduisterd”, aldus een woordvoerder.

Het vuur ontstond in de wijk Rothenburgsort, aan het havengebied van Hamburg. Hoe het precies is ontstaan en wat er precies opgeslagen lag in de loodsen, is niet duidelijk. De bluswerkzaamheden zijn nog aan de gang.

De brandweer omschrijft de brand en de rookontwikkeling in een officiële waarschuwing als “extreem gevaarlijk”. De rookwolk trekt over de stad. Bewoners in een groot gebied in het noordoosten van Hamburg wordt opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden en zich te beschermen tegen de rook.

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn liet weten dat als gevolg van de brand de sporen tussen Hamburg en Büchen, ten oosten van de stad, afgesloten moesten worden. Er is ook hinder voor het wegverkeer.