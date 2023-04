AAN DE START. Patrick Lefevere hoopvol met “beste ploeg tot dusver”, Mathieu van der Poel: “Niet meteen de koers waar ik van houd”

Patrick Lefevere: “Beste ploeg tot dusver”

“Dit zou normaal de beste ploeg moeten zijn die we tot dusver gehad hebben”, vertelt Patrick Lefevere voor de start namens Soudal Quick-Step. “Uiteindelijk draait het altijd om dezelfde namen, Van Aert of Van der Poel, maar ik hoop dat we als ploeg deftig kunnen meestrijden.” Team DSM en Jumbo-Visma (Wout van Aert als enige niet) rijden vandaag rond met een nieuw bandendruksysteem. “Ik ga er nieuwsgierig naar kijken. Maar ik denk dat het toch een risico kan zijn. Al denk ik niet dat het zijn charme verliest daardoor. Het is 200 kilometer gewone weg en 60 kilometer kasseien. De ploegen moeten voor zichzelf uitmaken waarin ze zoveel energie willen steken. Ik hoop dat er iemand van ons wint. Het is te zien hoe de wind zit”, aldus Lefevere. (hc)

Mathieu van der Poel: “Niet meteen de klassieker waar ik van houd”

“Of Parijs-Roubaix een obsessie is geworden? Nee, niet echt. Ik heb nog maar twee keer deelgenomen. Ik heb nog altijd voldoende kansen om hier eens te winnen. Het is ook niet meteen de klassieker waar ik het meeste van houd als ik eerlijk moet zijn. Het is een bijzonder zware koers en alles doet pijn na meer dan 200 kilometer. Maar het blijft natuurlijk wel één van de mooiste om te winnen.”

Van der Poel verzamelde deze week nog wat extra kilometers in de Scheldeprijs. “Ik heb die wedstrijd gereden om Philipsen te ondersteunen en dat ging wel goed denk ik. De kasseien zullen dit keer droog zijn, maar de editie van twee jaar geleden ging me ook wel goed af in de regen. Al blijft het natuurlijk moeilijk te zeggen wat ik het beste vind, want ik heb Parijs-Roubaix dus nog maar twee keer gereden. We zullen zien hoe de koers gaat.”

Sep Vanmarcke: “Anticiperen wordt heel belangrijk”

“Wat we moeten doen om Wout van Aert en Mathieu van der Poel af te stoppen? Het is moeilijk. ‘Anticiperen’ is een woord dat vaak terugkomt, en in Parijs-Roubaix kan dat wel”, stelt Sep Vanmarcke. “Maar het is heel moeilijk om tactisch juist te zitten. Je moet de situatie aanvoelen en dan geluk hebben met de aanvallen. Er is niet veel wind, het is beter dan gisteren toen we tegenwind hadden in de verkenning. Het is een meer open koers dan vroeger, dus ik verwacht hetzelfde als anders: een lang gevecht om in de ontsnapping te geraken. Op de eerste kasseistroken zullen dan renners proberen wegrijden omdat ze weten dat ze in de finale niet gaan meedoen en zo wat in beeld komen.”

Vanmarcke ziet Mathieu van der Poel en niet Wout van Aert als topfavoriet. “Tot vorige week dacht ik aan Van Aert voor deze koers, maar als ik zie dat hij in de Ronde van Vlaanderen niet meekon met Van der Poel en Tadej Pogacar… ik zie niet in waarom hij dan ineens topfavoriet zou zijn boven Van der Poel, want dat is ook zo’n megatalent.”

Florian Vermeersch: “Mik op een plek in de top 20”

“Ik hoop mee te kunnen doen in de finale. Na mijn vorm van de laatste weken geloof ik daar wel in. Ik mik op een plek in de top 20, dat zou heel mooi zijn.”

“Als ik een ideaal scenario voor mezelf mag kiezen? Dan schuif ik graag mee met een Pedersen, Asgreen of Küng. Niet met Van der Poel of Van Aert, want die rijden mij er toch los uit. Wie mijn favoriet is? Als ik Mathieu zag rijden in de Ronde van Vlaanderen, kan ik niet anders dan hem als favoriet aanduiden.”

Greg Van Avermaet: “Beslissing om volgend jaar door te gaan hangt niet af van Parijs-Roubaix”

“Ik heb hier alleen maar goeie herinneringen, ik kijk er naar uit om hier opnieuw te rijden. Wat er mogelijk is voor mij? Goh, dat is moeilijk te zeggen. Ik sta hier niet met al te hoge verwachtingen. Ik zal er zo lang mogelijk proberen bij te blijven en een mooie uitslag proberen rijden. Wat ik volgend jaar doe? Dat staat nog niet vast, maar deze Parijs-Roubaix zal daar geen invloed op hebben.

Wilfried Peeters: “Mijn favoriet? Een outsider”

“Deze wedstrijd ligt ons beter dan de Ronde van Vlaanderen”, aldus Wilfried Peeters. De ploegleider bij Soudal - Quick-Step heeft er goede hoop op dat zijn renners kans maken op een mooie uitslag. “Tijdens de Ronde kwamen we tekort op de hellingen, die zijn er hier niet. Onze ploeg is in de breedte sterk genoeg. Mijn favoriet voor vandaag? Een outsider.” (hc)