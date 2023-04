Rusland heeft een raket boven de Krim neergehaald, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt

Aksijonov meldde zaterdag via de Russische staatsmedia dat er fragmenten van de Oekraïense raket zijn neergekomen in de buurt van Feodosia, een stadje aan de Zwarte Zee dat zich op meer dan 300 kilometer van het dichtstbijzijnde grondgebied onder Oekraïense controle bevindt. Het Oekraïense leger bezit in principe geen raketten die die afstand kunnen overbruggen. Kiev zelf reageerde nog niet op het nieuws.

Er is geweten dat Oekraïne HIMARS-raketsystemen bezit, maar die hebben slechts een bereik van zo’n 80 kilometer. Het is dus onmogelijk dat ze daarmee zo ver op de Krim zijn geraakt. Volgens Rusland heeft het Oekraïense leger sindskort ook GLSDB-missiles ter beschikking, maar ook die hebben in principe onvoldoende draagwijdte om de afstand naar Feodosia te overbruggen. Het is dan ook maar de vraag of de raket effectief uit Oekraïne komt.

Al zijn er ook analisten die hierin het bewijs zien dat de Verenigde Staten heimelijk nog andere wapensystemen naar Oekraïne hebben verzonden. In de Oekraïense krant “The Kyiv Post” suggereert een analist dat de Amerikanen misschien toch ATACMS-raketten zouden gestuurd hebben. Eerder dit jaar hadden de VS nochtans laten weten dat ze die langeafstandsraketten niet zouden leveren, omdat hun eigen voorraad te beperkt is.