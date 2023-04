Hein Vanhaezebrouck en Karel Geraerts lijnrecht tegenover elkaar tijdens Gent-Union: “Ofwel worden er twee penalty’s gefloten, ofwel geen”

AA Gent en Union verdeelden zaterdagavond de buit (1-1) maar na afloop was er bij beide trainers veel te doen over bepaalde strafschopfases.

Hugo Cuypers mocht tien minuten voor tijd een strafschop nemen voor Gent, nadat Senne Lynen van Union het leer tegen zijn hand kreeg in de zestienmeter. Bij Union blijven ze met een wrang gevoel achter. Niet alleen wat de puntendeling betreft, maar ook over een gelijkaardige penaltyfase eerder in de wedstrijd waar er niet voor gefloten werd. Een beslissing waar Union-trainer Karel Geraerts niet over te spreken was op de persconferentie na afloop.

“We spreken over een penaltyfase en ik snap dat de mensen van Gent er anders naar kijken maar in dit geval moet je voor beide teams een strafschop toekennen. Ik geef toe dat de fase met Lynen een penalty is. Zijn arm is weg van zijn lijf, maar dat geldt ook voor de andere fase met De Sart in de eerste helft en dat moet je kunnen toegeven. Heel simpel.”

“Ofwel worden er in deze wedstrijd twee penalty’s gefloten, ofwel geen”, is Geraerts duidelijk van mening. “Het gaat hier om twee identieke fases met dezelfde scheidsrechter en VAR, het is niet te begrijpen dat zij dan wel een penalty krijgen en wij niet.”

“Duidelijk verschil”

Hein Vanhaezebrouck was een andere mening toegedaan. De T1 van de Buffalo’s zag een duidelijk verschil tussen beide fases.

“Ik zie De Sart zijn arm naar zijn lichaam toetrekken. Hij krijgt de bal dan tegen zijn hand, dat ernaast hangt. Bij de tweede strafschop zie ik een hand die van het lichaam weg is. Voor mij is er dus een duidelijk verschil in beide situaties. En dat is ook hetgeen wat de VAR wellicht zal gezien hebben”, aldus Vanhaezebrouck.

LEES OOK. Laat strafschopdoelpunt van Hugo Cuypers tegen Union brengt AA Gent weer in de top vier

De fase met De Sart