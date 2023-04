Zesde overwinning op een rij voor sterk Kangoeroes Mechelen

De vijf openingspunten waren voor Wen Mukubu: 5-0. Het Mechels momentum was echter van korte duur want de Nederlanders namen het commando over naar 7-12. Domien Loubry, die zijn contract met één jaar verlengde, zette met een driepunter de achtervolging in en na het eerste schuifje stond het terug 19-16 in Mechelse voordeel. driepunters van de Nederlandse Amerikaan Austin Price (3 stuks) werden gecounterd door bommen van Wen Mukubu en Jo Van Buggenhout om een 31-21 stand op het bord te krijgen. Halfweg hielden de Maneblussers nog een mooie bonus over: 37-29. Ook na de pauze hield de thuisploeg overzicht. De Nederlanders probeerden de kloof te dichten maar Wen Mukubu en zijn maats hielden ze op afstand: 40-30. Na driekwart wedstrijd bleef er dan ook een tienpuntenkloof op het bord flkkeren: 54-44. In het vierde kwart was het bevestigen voor de mannen van coach Kristof Michiels. De bezoekers hadden de hoop op succes al lang opgegeven en het verschil liep op naar 70-53. Kangoeroes Mechelen-Heroes Den Bosch 70-53Kwarts: 19-16 18-13 17-15 16-9Kangoeroes Mechelen: Davis 8, Loubry 7, Mukubu 13, Van Buggenhout 16, Aririguzoh 8, Tshimanga 0, Krotulja 0, Mennes 5, Harris 7, Foerts 2, Palinckx 4, Merckx 0Heroes Den Bosch: Thomas 6, Helfrich 3, Webster 7, Ndow 4, Kok 5, Van Vliet 2, Grantsaan 0, Naar 0, Kohs 5, Van Der Mars 9, Rijkers 0, Price 12