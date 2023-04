Elite Silver: drie op drie voor Belgische ploegen

Voor Leuven Bears en Bergen was het maar liefst de zesde opeenvolgende zege in Elite Silvers. De Leuvenaars en de Henegouwers zijn de favorieten voor de zesde plaats en een het laatste ticket voor de Belgische play-offs. Leuven Bears kende in de Sportoase geen problemen met Basketbal Academie Limburg: 25-15 en 47-29 halfweg. De ploeg uit Weert won wel het derde schuifje (63-57) maar in het slotkwart stelde het team van coach Eddy Casteels orde op zaken. Via de met een double-double uitpakkende Nick McGlynn (18 punten, 11 rebounds), Thibault Vanderhaegen (10 punten, 7 rebounds), Kevaughn Allen (19 punten, 6 assists) en Brevin Pritzl (13 punten) ging het dan ook naar 83-65 winst. De Belg Noé Botuli was voor Basketbal Academie Limburg goed voor 10 punten en 3 rebounds. Bergen nam via Keith Braxton (13 punten, 9 rebounds), Jure Zubac (10 punten, 14 rebounds) en Stephen Harris (10 punten, 6 assists) afstand: 21-18 en 39-30 halfweg. In de tweede helft ging het in de Mons Arena en tegen een zwak Apollo Amsterdam dan ook naar 68-48 tussenstand en 90-64 overwinning voor Bergen. Okapi Aalst haalde op de zesde speeldag een vijfde overwinning. Jordan Walker was met 21 punten, 8 rebounds en 11 assists de grote figuur bij de Ajuinen en tegen het Yoast United Nijmegen van de Belgische coach Paul Vervaeck. De Amerikaan kreeg steun van Ivan Maras (26 punten, 12 rebounds) en Siebe Ledegen (14 punten). Na een 26-27 en 47-50 achterstand halfweg ging het naar 72-71 en nam Okapi Aalst in het slotkwart afstand: 97-83. De Belg Tito Casero tekende bij Yoast United Nijmegen voor 23 punten, 2 rebounds en 1 assists.

Leuven Bears-Basketbal Academie Limburg 83-65Kwarts: 25-15, 22-14, 16-28, 20-8Leuven Bears: Pritzl 13, Fulkerson 16, Vanderhaegen 10, McGlynn 18, Snyers 7, Allen 19, Stilmant 0, Bucumi 0, T. Nunes 0, R. Nunes 0Basketbal Academie Limburg: Brathwaite 4, Tholel 7, Strojil 2, Masnic 13, Wilson 9, Brankovic 10, Botuli 10, Miller 10Bergen-Apollo Amsterdam 90-64Kwarts: 21-18, 18-12, 29-18, 22-16Bergen: Braxton 13, Zubac 10, Mortant 8, Gavrilovic 11, Mintogo 10, Depuydt 6, Harris 10, Thielemans 2, Neri 11, Legrand 3,, De Wilde 5, Cicconi 1Apollo Amsterdam: Kumelis 8, Kayhan 14, Sicking 6, Bah 18, Bertotti 8, Abrams 4, Poels 14

Okapi Aalst-Yoast United 97-83Kwarts: 26-27, 21-23, 25-21, 25-12Okapi Aalst: Schauvlieger 6, Joeri Vermoesen 4, Nzege 13, Marchant 6, Price 7, Walker 21, Maras 26, Leden 14Yoast United: Nossek 0, Van Schaik 4, Casero 23, Levi 8, Johnson 5, Lacis 9, Cole 34