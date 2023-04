VIDEO. Nikola Jokic steelt de show met onorthodoxe no-look pass, Clippers en Timberwolves boeken belangrijke overwinningen in NBA

De LA Clippers hebben zaterdag de Portland Trail Blazers met 136-125 geklopt in de NBA, vlak voor de slotspeeldag van het reguliere seizoen. De Minnesota Timberwolves haalden het met 131-151 van San Antonio.

De Clippers en de Timberwolves behaalden een belangrijke zege, maar in de Western Conference moet nog veel beslist worden. Daarin is al geweten wie geplaatst is, maar vijf teams strijden nog voor de plaatsen 5 tot 9. De eerste twee plekken daarvan leveren een rechtstreeks ticket voor de play-offs op.

De Clippers konden rekenen op Kawhi Leonard (27 ptn, 8 rbds) en Russell Westbrook (20 ptn) om de al uitgeschakelde Trail Blazers aan de kant te zetten.

Minnesota had geen moeite met de Spurs, onder meer dankzij 33 punten van Anthony Edwards. Naast de Timberwolves, nu zeker van deelname aan de play-ins, kunnen vier teams ofwel in de play-offs ofwel in de barrages belanden.

De Pelicans (8e), die op de slotspeeldag tegen de Timberwolves (9e) spelen, hebben nood aan een zege om aanspraak te kunnen maken op de vijfde of zesde stek, op voorwaarde dat de scenario’s in de andere wedstrijden hen gunstig gezind zijn.

De Clippers (5e) nemen het op tegen Phoenix. Een overwinning verzekert hen van de vijfde plaats. Bij een nederlaag is het mogelijk dat ze nog naar de zevende plaats zakken. De Warriors (6e) treffen Portland, en de LA Lakers (7e) staan tegenover Utah Jazz.

Nog zaterdag haalde Utah het met 118-114 van Denver, koploper in het Westen. Bij de Nuggets kregen heel wat basisspelers rust, al pakte Nikola Jokic wel uit met een heerlijke no-lookpass.