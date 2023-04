Duels voor de eeuwigheid in de Bundesliga: van een laat doelpuntenfestijn tot een onderlinge confrontatie waar altijd gescoord wordt

Zaterdag werd in Duitsland de 27e speeldag in gang gezet. Er waren zeges voor zowel Bayern München (0-1 op bezoek bij Freiburg) als Borussia Dortmund (2-1 tegen Union Berlin) maar er vielen vooral elders opvallende statistieken te rapen.

Meer bepaald bij twee specifieke duels: enerzijds Mainz 05 tegen Werder Bremen en anderzijds Bayer Leverkusen tegen Eintracht Frankfurt.

Die eerste wedstrijd leek te eindigen zoals ze begonnen was, maar het venijn zat hem in de staart. Er vielen namelijk nog vier doelpunten vanaf minuut 85. Twee voor thuisploeg Mainz (getekend Ajorque en Weiper (85’ & 90’+3) en twee voor de bezoekers uit Bremen (getekend Stage en Füllkrug (87’ & 90’+5).

Die vier late goals maken dat de confrontatie tussen beide teams de Duitse geschiedenisboeken ingaat. Het was al van 1980 geleden dat er in de Bundesliga nog eens vier goals uit de lucht vielen vanaf minuut 85. Destijds was de eer weggelegd voor… Werder Bremen, dat met 4-6 verloor van TSV 1860 München.

Niclas Füllkrug zette in de oefeninterland tegen de Rode Duivels nog een strafschop om voor Duitsland — © AP

De weg naar doel wordt keer op keer gevonden

Maar ook Leverkusen, de tegenstander van Union in de kwartfinale van de Europa League, en Frankfurt kunnen er wat van. Voor aanvang van hun duel hadden ze al een Bundesliga-record achter hun naam: de voorbije 75 onderlinge confrontaties leverden altijd minstens één doelpunt op.

In de BayArena werd dat record dan ook scherper gesteld: de thuisploeg won met 3-1 van Die Adler.

Overige resultaten:

Augsburg-Keulen: 1-3

Hertha Berlijn-RB Leipzig: 0-1