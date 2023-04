“Taylor Swift en Joe Alwyn zetten na zes jaar punt achter relatie”

De 33-jarige Taylor Swift is momenteel bezig aan haar The Eras-tournee, maar haar vriend Joe Alwyn was al een tijdje niet meer gespot bij één van haar shows. Volgens Entertainment Tonight is dat dus omdat de twee enkele weken geleden uit elkaar gingen. Ze zouden die beslissing in vriendschap hebben genomen, weet de website nog.

De Amerikaanse zangeres en Britse acteur begonnen in 2016 met daten. Op haar nieuwste album “Midnights”bezong Swift nog de liefde tussen haar en Alwyn. In het nummer “Lavender Haze” heeft ze het onder meer over de moeite om commentaar en invloeden van buitenaf weg te houden uit hun relatie.

