Ontevredenheid over verrassende comeback, en tranen krijgen de vrije loop in ‘Boer zkt Vrouw’

De spanning stijgt in ‘Boer zkt vrouw’: boer Jef en boerin Cathy moeten een keuze maken, en dat brengt heel wat emoties naar boven. Frambozenboer Kevin blijft nog even gespaard van het beslissingsmoment en geniet van zijn dates. Al brengt het feit dat hij nog steeds drie dames op zijn erf heeft, voor steeds meer verwarring.

Wie op een aflevering zonder tranen hoopte, is eraan voor de moeite. In de achtste aflevering van het VTM-programma raken niet alleen de kandidaten maar ook de boeren overmand door emoties. Zo is het voor koeienboer Jef uit Arendonk erg moeilijk om een van zijn drie dames huiswaarts te sturen. Nog voor het keuzemoment laat hij zijn tranen de vrije loop. Van wie neemt hij straks afscheid? Is het Kim, Bente of Lieze, die niet altijd aanwezig was op de boerderij maar wel een goede klik heeft met de boer?

Tweede kans

In het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge moet ook Cathy door de zure appel heen bijten. Zij heeft besloten om twee van haar vier mannen weg te sturen. Een beslissing waar veel verdriet bij komt kijken. Tegelijkertijd brengt het ook ruimte om de twee andere mannen beter te leren kenen. En, zo vertrouwt ze Dina Tersago toe, voor één van hen voelt ze kriebels.

Door de verrassende comeback van Elke – Kevin stuurde haar weg, maar daar ging ze niet mee akkoord – heeft de frambozen- en witloofboer nog steeds drie vrouwen te gast in plaats van twee. Vooral bij kandidate Jana zorgt dat voor enige frustratie. “Goed voor haar, maar nu zijn we hier wel nog steeds met drie voor Kevin”, zegt ze. Kevin zelf laat het niet aan zijn hart komen en laat zich verrassen op drie verschillende dates. Elke kiest voor een romantische fietstocht langs het water en is vastberaden om haar tweede kans met beide handen te grijpen. “Kevin heeft mij een serieuze schop onder mijn kont gegeven, ik had dat even nodig”, klinkt het.

Kusjes

Ook in Lier wordt er gedatet. Boer Stef gaat op pad met Leen en de twee maken het gezellig op café. Annelore gaat voor de actieve date: kleiduifschieten. De inzet? Een kus. En ook in Knokke lijkt dat het geval. Raphaël en Jasha zijn nog steeds op hun romantische trip. “Wij pakken mekaar vast voor we gaan slapen en geven mekaar een kusje, en dat voelt allemaal normaal aan. Alsof dit er al jaar en dag is.” Is een eerste Boer zkt Vrouw-koppel bij deze gevormd?

INFO Aflevering 8 van Boer zkt Vrouw op zondag 9 april om 19u55 bij VTM