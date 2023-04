Flatgebouw stort in in Marseille: meerdere gewonden, brand nog niet geblust

Bij de instorting van een flatgebouw in Marseille zijn al zeker vijf personen in aangrenzende gebouwen gewond geraakt. Dat zei burgemeester Benoît Payan zondagochtend. “We moeten voorbereid zijn op slachtoffers bij deze verschrikkelijke tragedie”, waarschuwde hij.

Volgens Payan woedt nog steeds een brand in het flatgebouw van vier verdiepingen, na de instorting die rond 00.40 uur gebeurde. “De brandweer beoordeelt van minuut tot minuut de beste manier om deze brand te blussen, omdat er mogelijk nog mensen in leven zijn”, zei hij. Zowat 100 brandweerlui zijn ter plekke.

Het is momenteel nog onduidelijk hoeveel mensen nog in het ingestorte gebouw zijn. Zolang er vuur is, kunnen geen honden en zoekteams worden ingezet.

Uit twee andere gebouwen die door de instorting beschadigd raakten en ook dreigen in te storten, zijn in totaal 33 mensen geëvacueerd, zei Payan. Vijf van hen raakten lichtgewond. Ook andere gebouwen in de straat - de rue de Tivoli - werden uit voorzorg ontruimd. De geëvacueerden werden ondergebracht in een school, zei de regionale prefect Christophe Mirmand.

“Er zijn sterke vermoedens dat een explosie de instorting heeft veroorzaakt, maar we moeten in dit stadium zeer voorzichtig blijven over de oorzaken”, zei Mirmand ook. Hij voegde eraan toe dat een gaslek “een mogelijke optie” zou kunnen zijn.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ramp. Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zal de plek in de loop van de ochtend bezoeken.