Wie op consult wilt bij een specialist, houdt best rekening met een lange wachttijd. Een afspraak bij pakweg een dermatoloog, gynaecoloog of orthodontist kan maanden - en soms zelfs langer dan een jaar - op zich laten wachten. Vijf verschillende specialisten getuigen: “Die lange wachttijden verrassen mij niet. Pas geleden was het bij mij ook meer dan twee jaar.”