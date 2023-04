Joseph Okumu werpt zich op als nieuwe defensieleider AA Gent: “Ik voel me klaar om die verantwoordelijkheid op te nemen”

AA Gent toonde zich na de vroege achterstand toch in staat om de offensieve bevliegingen van Union te neutraliseren. Joseph Okumu manifesteerde zich hierbij als de onbetwistbare leider van de Gentse driemansdefensie: “We hadden vooraf een goed plan uitgedokterd en we hielden daar ook aan vast en dat heeft uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen.”

De defensie van AA Gent heeft een nieuwe ‘commander in chief’. Na het vertrek van Michael Ngadeu ontpopt Joseph Okumu zich achterin bij de Buffalo’s nadrukkelijk tot de nieuwe patron: “Ik voel me prima”, trapte de minzame Keniaan na afloop van het 1-1-gelijkspel tegen Union aanvankelijk nog een open deur in. “Toch is dit vooral een sterke collectieve prestatie tegen een uitstekende tegenstander. We slaagden er in om terug te knokken en dat moet ons een boost geven!”

De partij begon nochtans heel moeilijk voor AA Gent want nog in de openingsminuut opende Lazare voor Union de score: “We bleven rustig want we beseften dat we echt wel de kwaliteiten hebben om dit Union partij te geven. Natuurlijk zijn ze heel sterk maar we voelden ons allerminst kansloos tegen hen”, verwoordde Okumu de mindset van de thuisspelers uitstekend. “We hadden vooraf een goed plan uitgedokterd en we hielden daar ook aan vast en dat heeft uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen.”

Ondertussen lijkt Okumu ook stelselmatig erin te slagen om het vertrek van Michael Ngadeu te doen vergeten: “Mike was natuurlijk onze leider en we zullen hem zeker nog keihard missen want we hebben toch best wel een tijdje samen met hem gevoetbald. We zijn anderzijds ook gewoon profs. Natuurlijk was hij de senior onder ons, de leider. Nu wordt er meer naar mij gekeken maar ik voel me klaar om die verantwoordelijkheid op te nemen.”

“Ik koester als voetballer eigenlijk niet zoveel verwachtingen”, verraste Okumu toch ook wel even. “Soms overkomen bepaalde zaken je gewoon. Daar moet je dan mee om kunnen gaan. Je zult me in de kleedkamer niet zo snel het woord zien nemen, dat is niet mijn stijl. Op het veld lukt me dat wel beter maar ik ben niet de figuur die constant aan het praten is. We hebben evenwel genoeg andere jongens die wel deze kwaliteit hebben.”

© Isosport

De snelheid van Okumu als wapen

Donderdag treft AA Gent in de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Conference League het Engelse West Ham, een unieke gelegenheid voor Joseph Okumu om zich te manifesteren op een hoog niveau: “Uiteraard wordt het een zeer mooie ervaring om ons op dit niveau te meten. We bekijken er alvast enorm naar uit”, aldus nog Okumu die ook door zijn ploegmakker Julien De Sart de nodige lof kreeg toegeworpen.

Als stofzuiger op het Gentse middenvelder is De Sart dan ook vaak een bevoorrechte getuige bij de tussenkomsten van Okumu: “Na rust gaven we amper iets weg. Ook tegen Seraing speelden we defensief ook al een degelijke partij. Joseph is natuurlijk een ander profiel dan Michael Ngadeu. Met zijn lange benen kan hij op pure snelheid een aanvaller die ontsnapt toch ook nog terughalen. Dat is wel belangrijk, gezien onze manier van voetballen.”