Thibaut Courtois en Real Madrid gaan in eigen huis onderuit tegen Villareal en zien titelkansen nog wat slinken

Tussen de met 0-4 gewonnen Clasico en de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea moest Real Madrid het zaterdagavond in eigen huis opnemen tegen Villareal. De Koninklijke ging pijnlijk onderuit met 2-3, bij de bezoekers was Samuel Chukwueze met twee knappe goals de grote man.

Real Madrid kwam al snel op voorsprong tegen Villareal. Op het kwartier trapte Asensio het leer via Villareal-verdediger Pau Torres in doel. Een pijnlijk moment voor de Spaanse international. Villareal reageerde wel meteen, Thibaut Courtois moest tweemaal goed tussenkomen op pogingen van Baena en Chukwueze.

Maar vijf minuten voor rusten was het toch prijs. Na een knappe dribbel rolde Chukwueze de Real Madrid-verdediging volledig op om dan koel voorbij Courtois te trappen. Net voor de pauze moest Courtois nog eens knap tussenkomen op een poging van Foyth. Halfweg stond het verdiend 1-1.

© EPA-EFE

Na de pauze was het meteen weer prijs voor Real. Vinicius Junior zette zijn snelle motor aan en zette Real terug op voorsprong. Tien minuten later leek Villareal opnieuw langszij te komen, maar de 2-2 van Mandi werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

© REUTERS

Twintig minuten voor tijd maakte Villareal dan toch de gelijkmaker. De ingevallen Morales kreeg de bal voor zijn voeten en trapte van dicht voorbij Courtois. Villareal stoomde door en dat loonde ook: Samuel Chukwueze haalde héérlijk uit en plaatste de bal in de linkerbovenhoek voorbij een kansloze Courtois. Een straffe comeback was compleet.

© Getty Images

Uiteindelijk bleef het 2-3 in Bernabéu. Real blijft op 12 punten van leider Barcelona, dat maandag aan de bak komt tegen Girona, de titelstrijd lijkt zo zo goed als beslist. Courtois en co nemen het woensdag in eigen huis op tegen Chelsea, in de kwartfinales van de Champions League.