“Droog met wolken en opklaringen”

Vandaag kan er regionaal eerst ochtendgrijs aanwezig zijn. Namiddag zou er overal in Limburg tussen de onschuldige wolkjes veel ruimte moeten komen voor de zon. Toch is het afwachten of de opklaringen Limburg wel zo vlot zullen veroveren als de weerkaarten doen uitschijnen.

Onder brede opklaringen wordt het maximaal een graad of 16. Daar waar de wolken langdurig blijven kleven zal het eerder bij 13 tot 14°C blijven. Vanwege de zwakke oostenwind zal het in de zon extra zacht aanvoelen. Op een beschut plekje kan het makkelijk 20°C worden. Hou er dan best rekening mee dat de zon deze tijd van het jaar al best sterk kan branden. Tussen 11 en 15 uur kan zonnecrème dus zeker geen kwaad, integendeel.

In de nacht naar maandag valt de temperatuur terug naar een graad of 7 rond zonsopkomst.

