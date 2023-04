Filou Oostende ontsnapt krachtig uit zijn dipje na knappe zege tegen het Nederlandse Leiden

Na de sisser in Groningen wou Oostende zo snel mogelijk uit zijn dipje ontsnappen. De rood-gelen slaagden daarin sneller dan verwacht.

Gilet bracht Oostende in de derde minuut het eerst voorop: 6-4. Met een knappe korf rondde Troisfontaines het initiële kwart af: 17-14.

Oostende behield de controle in het tweede kwart. Toen Leiden de gelijkmaker wou scoren, namen Bleijenbergh en Tyree opnieuw afstand. Met een tienpuntenvoorsprong (35-25) trokken de Oostendenaars naar de kleedkamer. De thuisploeg haf toen al veel meer tweedekanspunten (10-2) en fastbreakpunten (4-1) aangetekend dan hun gasten.

In het derde wedstrijdschuifje stak Oostende een versnelling bij. Bommen van Gillet (2) en Tyree (1) en een tweepunter van Jovanovic resulteerden in een verschil van zeventien eenheden: 52-35 na 25 minuten..De hoogste tijd voor een time-outaanvraag bij Leiden. Dit hield Jovanovic niet tegen om de twintigergrens te overschrijden: 56-35. Met een and one na een steal toonde ook van der Vuurst zijn gretigheid. Op assist van de jonge Nederlander legde Gillet de 65-38-score aan het halfuur vast. Oostende won dat derde kwart met sprekende 30-13-cijfers.

Met een fantastische dunk op assist van Troisfontaines plofte Thurman de dertiger (73-43) op het bord. Daarmee ebde de allerlaatste twijfel over een Oostendse overwinning weg. Bij de West-Vlamingen boekte Jovanovic (14 punten en 10 rebounds) de beste computerevaluatie. Djordjevic en van der Vuurst deelden elk acht assists uit.