Lucky loser Zizou Bergs geraakt niet voorbij achtste finales in Houston

Bergs verloor in de achtste finales (tweede ronde) tegen de Chileen Cristian Garin (ATP 74) in twee felbevochten sets: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/1). De partij duurde 2 uur en 10 minuten. De wedstrijd tussen Bergs en Garin werd de voorbije dagen meermaals uitgesteld door het regenweer in de Texaanse stad.De 23-jarige Bergs werd als lucky loser opgevist voor de hoofdtabel nadat de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 44) afhaakte. Die was als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, zodat Bergs meteen in de achtste finales aan de slag mocht. De Limburger sneuvelde aanvankelijk in de tweede en laatste kwalificatieronde.