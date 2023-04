SK Beveren rekent af met RSCA Futures en wipt voorlopig over RWDM naar leiding in Challenger Pro League

SK Beveren heeft zaterdag op de zesde speeldag van de Promotion Play-off in de Challenger Pro League (tweede klasse) de punten thuisgehouden tegen de RSCA Futures, de beloften van RSC Anderlecht. Beveren won in het Freethielstadion met 4-1 en wipt voorlopig over RWD Molenbeek naar de leiding.