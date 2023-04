Brooks Koepka blijft leider in het door regen geteisterd Masters

De derde dag van het Masters Tournament, het eerste major toernooi in het golfen, viel letterlijk en figuurlijk in het water. De tweede ronde werd wel volledig afgewerkt waarna de derde ronde andermaal vroegtijdig afgebroken werd en dit door veelvuldige regenval. Leider is de Amerikaan Brooks Koepka met -13. Thomas Pieters die als flightgenoot Tiger Woods aan zijn zijde heeft, staat 44ste.

De strijd om het groene jas lijkt uit te draaien op een tweestrijd tussen Brooks Koepka en Jon Rahm. De 32-jarige Amerikaan en viervoudige majorwinnaar beschikt over de beste papieren. Na zes afgewerkte holes van de derde ronde telt Koepka (-13) vier slagen minder dan zijn Spaanse opponent (-9). Halfweg het eerste majortoernooi van het jaar bedroeg de kloof nog de helft. In zijn derde ronde lukte Koepka, een van de 12 de LIV Tour Golf-spelers die de cut haalden, een birdie op hole 2 en was verder feilloos.

Rahm van zijn kant putte ook een birdie op dezelfde holes als Koepka maar incasseerde wel bogeys op hole 4 en 5.

Derde in de zeer voorlopige rangschikking is amateur Sam Bennett. De 23-jarige student aan de Texas A&M University en winnaar van de US Amateur 2022 volgt met -6 op drie slagen van Rahm en al zeven van Koepka. Daarna staat een kwartet op -5.

Thomas Pieters wist zich met de hakken over de sloot te kwalificeren voor de eindfase van wat mogelijks zijn laatste Masters zal zijn. Een drie putt op de slothole van zijn tweede ronde leek fataal te zijn. Finaal gezien was zijn totaal van +3 juist voldoende om als 49ste door te stoten naar de eindfase. In zijn derde ronde kreeg de 31-jarige Antwerpenaar nog een groot cadeau door de derde ronde met zijn idool Tiger Woods te mogen afwerken. Woods zat in hetzelfde schuitje als Pieters en wist zich voor de 23ste opeenvolgende keer, een evenaring van het record van Gary Player en Fred Couples, te kwalificeren voor de eindfase van het Masters Tournament. In de zeer voorlopige stand doet Pieters met +3 en de 44ste plaats beter dan de 15-voudige major winnaar die allerlaatste, ofte 54ste, is met +9.