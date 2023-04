Welkom in de supermarkt van de chefs: “We verkopen aan zeventig Michelinsterren”

Hebt u al ooit amandelbloesems, capucijnenblad of finger limes in uw nabijgelegen supermarkt gekocht? De kans is klein, tenzij u achter de hoek woont van groothandel Claessens. De zaak levert groenten en fruit aan 1.200 horecazaken in Antwerpen en ver daarbuiten, waaronder heel wat bekende. Wij gingen winkelen in deze ‘supermarkt van de chefs’, waar er voor elk alledaags ingrediënt twee speciallekes in de rekken liggen én waar ze weten dat bieslook met en zonder topjes een wereld van verschil maakt.