Schokkende campagnevideo PETA toont hoe kamelen zwaar worden mishandeld in Egyptische toeristenoorden

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft met een opvallende video haar nieuwe campagne tegen dierenleed gelanceerd. In het filmpje is te zien hoe kamelen worden mishandeld in Egyptische toeristenoorden. Kamelenritjes zijn er een erg populaire toeristische activiteit, maar de beelden van PETA tonen hoe de dieren het vaak hard te verduren krijgen tussen de ritjes door. Ze krijgen zweepslagen, worden achter een rijdende auto meegetrokken of zien hun poten aan elkaar gebonden worden.