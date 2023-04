Dat is schrikken: vader die leuk filmpje van dochter wil maken, krijgt plots slang in zijn gezicht

Een man uit de staat Louisiana in de Verenigde Staten heeft de gewoonte om zijn vrouw, terwijl ze op haar werk is, geregeld een leuk filmpje te sturen van hun dochtertje. Meestal gaat het om weinig spectaculaire beelden, maar één van zijn laatste opnames zal de vader niet snel vergeten.

Hij filmde haar terwijl hun honden een slang van het terras proberen jagen. De vader blijft er initieel nog rustig onder - in Louisiana komen slangen wel vaker voor. Maar de scène escaleert wanneer een van de honden besluit om het reptiel in de bek te nemen. Met een krachtige nekzwaai slingert hij de slang weg. Het beest vliegt over dochterlief... recht in het gezicht van de man.