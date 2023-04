Brandon Anderson leidt Telenet Giants Antwerp naar zesde opeenvolgende zege in Elite Gold

Na de studieronde (6-6) nam Telenet Giants Antwerp met sprankelend basketbal meteen afstand van Landstede Hammers. Reggie Upshaw, met zijn vader in de tribune, leidde met Brandon Anderson en Ivan Marinkovic de Sinjoren meteen naar een 17-6 voorsprong. Met ook een score van Jean-Marc Mwema, een sterk momentum van Ferdinand Zylka en een verschroeiende dunk van Thijs De Ridder ging het met een 17-2 tussenspurt naar een 23-8 Antwerpse voorsprong na het eerste kwart.

Ook in het tweede schuifje ging de demonstratie van Telenet Giants Antwerp aanvankelijk verder. Ferdinand Zylka en Roby Rogiers waren de bezielers van de 31-10 tussenstand. Via een bedrijvige Brandon Anderson ging het naar maximaal 41-12. Thijs De Ridder incasseerde zijn derde fout, de Giants verloren de concentratie en incasseerden, getekend door vooral Duje Dukan, een 0-12 tussenspurt waardoor Landstede Hammers remonteerde naar een 43-26 achterstand halfweg. Brandon Anderson nam de Antwerpenaars in het begin van het derde schuifje op sleeptouw: 50-33. Jean-Marc Mwema plukte rebounds maar de Nederlandse ploeg uit Zwolle toonde veerkracht en milderde naar 54-39. Ivan Markinkovic lukte een heerlijke alley-oop en met twee bommen van Jean-Marc Mwema ging het snel naar 63-39. Uitblinker Brandon Anderson zorgde at the buzzer van het derde kwart met een driepunter voor een 67-40 tussenstand.

In het slotkwart zorgde Ferdinand Zylka meteen voor de “dertiger” (72-42) en lag de partij in een definitieve plooi. Coach Ivica Skelin roteerde met alle tien spelers en zag Telenet Giants Antwerp de partij rustig uitspelen naar een verdiende overwinning.

Telenet Giants Antwerp-Landstede Hammers 81-64

Kwarts: 23-8, 20-18, 24-14, 14-24

Telenet Giants Antwerp: Anderson 20, Smout 2, Willems 0, Van Cleemput 0, De Ridder 7, Zylka 18, Marinkovic 7, Rogiers 12, Mwema 8, Upshaw 7

Landstede Hammers: Van Overbeek 9, Van Der Plas 0, Diculescu 9, Stolk 6, Terins 0, De Pagter 4, Van Der Vuurst 13, Dukan 12, Waleson 11