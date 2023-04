Europese kampioenen Tibo Vyvey en Marlon Colpaert kleuren comeback met een puike zege

De Gentse Roei- en Sportvereniging opent dit weekeinde in ons land het internationaal roeiseizoen met haar jaarlijkse ‘Ghent International Spring Regatta’. Zevenhonderd roeiers en roeisters uit elf landen komen de Watersportbaan in meer dan duizend boten op. Daaronder steken enkele Belgische talenten, die de voorbije seizoenen zich op het erepodium van een WK- of EK roeiden. Vijf Vlaamse U23 beloften leverden tijdens de eerste finaledag enkele opvallende prestaties af en bewezen daarmee dat ze klaar zijn om ook dit seizoen in de clinch te gaan met de heuse wereldtop.

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) en Tibo Vyvey (KR Brugge) waren in dubbeltwee aan hun comeback toe. Het Oostends - duo zat in september 2021 een laatste keer samen op het EK U23, waar ze zich in de lichte dubbeltwee tot Europees kampioen kroonden. Vorig seizoen roeide het tweetal niet samen en dus waren ze op de Gentse Watersportbaan aan een fijn wederoptreden toe. Marlon en Tibo startten niet in de lichte, maar wel in de zware dubbeltwee bij de seniores mannen. Zij kregen als sterkste tegenstanders het Gentse RS tweetal Andries-Taeldeman. Aaron Andries is de regerende wereldkampioen U23 in dat nummer. Zijn ploegmaat Boris Taeldeman is een eerste jaar senior, die vorig jaar in skiff de A-finale van het juniores WK haalde. De race werd een fel en een spannend duel, waarin de Gentse favorieten even voor halfweg de rol wat moesten lossen. In de laatste 200m kwamen de Stroppen, luid aangemoedigd door hun supporters, nog tot op een kleine lengte terug, maar de West-Vlamingen verontrusten zat er echt niet meer in. “Een fijne zege waarmee we toch terug aanknopen met ons succesjaar 2021. Beter kunnen we dit preolympisch seizoen niet opstarten”, klonk het in koor bij Marlon en Tibo,

Aaron Andries gaf enkele uren voor die dubbeltweerace zijn visitekaartje reeds af in de skiffrace. De 20-jarige Gentse wereldkampioen U23 sloot die A-finale in de open klasse af met een voorsprong van meer dan elf seconden. Aaron was uiteindelijk ook zestien seconden sneller dan de Luikenaar Gaston Mercier, lid van de nationale dubbelvier en winnaar van de skiffinale in de open klasse. Voor Aaron Andries alvast een opmerkelijk resultaat dat amper twee weken voor het BK hem wel een boost kan geven in zijn strijd tegen de zware seniores skiffeurs.

In het lichtgewicht roeien stond er geen maat op Savin Rodenburg (KR Sport Gent) en Mil Blommaert (Gentse RS). Deze twee Gentenaren sloten het EKU23 vorig jaar in Hazewinkel met een gouden medaille af. Op de Watersportbaan bleken ze als soeverein winnaar amper acht seconden trager dan Vyvey-Colpaert en dus lijken ook Savin en Mil klaar om dit seizoen het EK titel op het WK U23 te verzilveren.

Mazarine Guilbert domineert het nationaal vrouwen roeien

De organiserende Gentse Roei- en Sportvereniging telt naast het drietal Andries-Blommaert-Taeldeman ook bij het vrouwen roeien een super troef. Mazarine Guilbert won in het voorseizoen de langafstandrace en verpulverde het indoor record. De Gentse RS skiffeuse bevestigde deze resultaten op haar vertrouwde Watersportbaan met een dubbele zege. In de skiffinale gaf ze met een voorsprong van acht seconden het verre nakijken aan Nederlandse, Britse en Duitse tegenstanders. Mazarine stapte daarna in dubbeltwee met haar clubgenote Maitée Union en ook daarin bleek voor de sterke Nederlandse tegenstand geen kruid te wassen tegen de Gentse talentvolle roeisters.

Zondag wordt het tijdens de tweede finaledag vooral uitkijken naar het duo Andries - Vandenbussche, het Gents-Brugs duo dat vorig seizoen op het EK en WK bij de U23 goud won en vorig weekeinde in Piedeluco de Nederlandse vice - Olympische kampioenen Twellaar - Broenink naar het brons verwees.

De resultaten:

Seniores mannen.

Skiff:

1, Gaston Mercier (RCAE Liège) 7:22,60

2, Ruben Claeys (KR Sport Gent) 7:23,80

3, Maxim Van Heel (Ned) 7:30,91

Dubbeltwee:

1, Colpaert - Vyvey (KR Oostende/ KR Brugge) 6:38,77

2, Andries - Taeldeman (Gentse RS) 6:41,54

3, Ghyselinck - Kibleur (KR Sport Gent) 7:36,76

Mannen U23.

Skiff:

1, Aaron Andries (Gentse RS) 7:06,51

2, Boris Taeldeman (Gentse RS) 7:17,89

3, Savin Rodenburg (KR Sport Gent) 7:20,78

Dubbeltwee:

1, Rodenburg - Blommaert (KR Sport Gent/Gentse RS) 6:46,91

2. Karambizi - Leys (KR Brugge) 7:06,99

3, Norderud - Johansen (Noo) 7:34,01

Seniores vrouwen.

Skiff:

1, Mazarine Guilbert (Gentse RS) 8:05,62

2, Ijpma Marije (Ned) 8:13,35

3, Tosca Kettler (Ned) 8:14,85

Dubbeltwee:

1, Guilbert - Union (Gentse RS) 7:31,45

2, Van Mierlo - Upma (Ned) 7:42,91

3, Kettler - Van Jonna (Ned) 7:50,57