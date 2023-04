Een dubbelslag voor Thom van der Werff in de Ster van Zuid-Limburg. De Nederlander won niet enkel de tweede rit, ook werd hij de nieuwe leider in het klassement. Hij pakt de gele trui over van Patrick Frydkjaer, zijn Deense ploegmaat bij Gepla-Watersley. Van Jarno Widar was tijdens de finale in Hoeselt geen spoor.