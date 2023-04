Thomas Pieters haalt nipt de cut op The Masters Golf en speelt daarin samen met zijn idool Tiger Woods

Op de Augusta National golfbaan in het Amerikaanse Georgia heeft landgenoot Thomas Pieters zich nipt geplaatst voor de finaleronden. Daarin mag hij samen spelen met zijn idool en golflegende Tiger Woods. Een droom die uitkomt voor Pieters.

Met de hakken over de sloot heeft landgenoot Thomas Pieters de cut gehaald op de Masters Golf. Het zag er in de tweede ronde, die Pieters uit veiligheidsredenen zaterdagochtend moest afwerken nadat enkele bomen het begaven, lang niet goed uit voor onze landgenoot.

Pieters begon dramatisch met twee bogeys en een double bogey, maar knokte zich daarna terug met drie birdies. Na een bogey op hole zeventien leek het voorbij voor onze landgenoot, maar Pieters mag toch door, omdat Woods, Im en Thomas nog bogeys op hun scorekaart moesten zetten.

Thomas Pieters zit samen in die derde ronde met Tiger Woods, wat toch zeer speciaal is. Voor Thomas Pieters, die waarschijnlijk zijn laatste Masters speelt, speelt hij samen met zijn idool. Het is de allereerste keer dat ze samen spelen op competitief vlak, een droom die uitkomt voor Pieters.

Thomas Pieters — © Getty Images via AFP

Ook voor golflegende Tiger Woods liep het halen van de cut niet van een leien dakje. Hij leek voor het eerst in zijn professionele carrière de cut niet te halen op de Masters, maar kroop door het oog van de naald. Voor Woods was het halen van de cut een evenaring van een record. De Amerikaan vervoegt Fred Couples en Gary Player als enige golfers ooit om 23 achtereenvolgende cuts te halen op de Masters. Pieters en Woods spelen in de derde ronde samen met de Zuid-Koreaan Im Sung-jae.

De leiding is nog steeds voor de Amerikaan Brooks Koepka. Hij telt twee slagen voorsprong op de Spanjaard Jon Rahm. Op plaats drie met vier slagen meer dan Koepka volgt de Amerikaanse amateur Sam Bennett.