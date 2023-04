“De podiumplaats van Marthe Truyen is een beloning voor de broers Roodhooft”

Eens om de zoveel jaren krijgt Parijs-Roubaix een verrassende winnaar. Met Alison Jackson, een guitige Canadese die in het peloton eerder bekend staat voor haar grappige filmpjes op TikTok, is het bij de vrouwen al in de derde editie prijs. Eentje waar we de Belgen toch met gemengde gevoelens zullen op terugkijken. Die derde plaats van Marthe Truyen is onverhoopt, maar het werd weer een gemiste kans voor Lotte Kopecky.