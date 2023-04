“Heroïsche moeders” halen 31 door Russen ontvoerde kinderen terug naar Oekraïne

“Vandaag verwelkomen we 31 kinderen die illegaal door de Russen waren meegenomen vanuit bezet grondgebied”, aldus Mykola Koeleba, een verantwoordelijke bij de hulporganisatie.

De kinderen waren weggevoerd uit Charkiv en Cherson, aldus de organisatie. Die strijdt tegen de deportatie van Oekraïense kinderen. Volgens de ngo staken de kinderen te voet en met koffers en zakken vrijdag de grens over, samen met naasten. Daarna stapten ze in bussen. Koeleba begroette de “heroïsche moeders” die hun kinderen gingen opeisen over de grens en verklaarde dat het de moeilijkste missie was van de ngo tot nu toe.

Volgens de verantwoordelijke is een oudere vrouw, die twee kleinkinderen wou terugbrengen, gestorven aan stress. De Russische veiligheidsdienst FSB onderwierp de Oekraïense vrouwen aan een “verhoor van 13 uur”, aldus Koeleba.

De autoriteiten in Kiev schatten dat meer dan 16.000 Oekraïense kinderen zijn ontvoerd naar Rusland sinds het begin van de invasie in februari vorig jaar. Moskou ontkent die beschuldigingen en zegt de kinderen te hebben “gered” door ze van de gevechten weg te halen. Rusland beweert ook procedures te hebben om de kinderen met hun gezinnen te herenigen.

Vorige maand vaardigde het Internationaal Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en de Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova vanwege de illegale deportatie van Oekraïense kinderen.