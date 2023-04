RECONSTRUCTIE. De Helletocht van Lotte Kopecky richting Roubaix: “Ik ben blijven strijden, daar ben ik fier op”

Ook de derde editie van Parijs-Roubaix werd een gemiste kans voor Lotte Kopecky (27). Gestart als topfavoriete liep ze eerst achter de feiten aan. En net toen ze het heft weer in handen leek te nemen werd van de weg gemaaid. Ze bleef knokken, maar de tweevoudige winnares van de Ronde kwam net te laat om voor de zege te sprinten. “Tja, dit is Parijs-Roubaix. Maar ik weet: ooit zal het lukken.” Reconstructie van haar helletocht in de Hel.