Marthe Truyen is verrassende derde van Parijs-Roubaix: “Hopelijk word ik niet wakker uit deze droom”

Vol trots mocht de jonge renster van Fenix-Deceuninck mee het podium op, wie had dat verwacht? — © Getty Images

Niet met Lotte Kopecky, maar met Marthe Truyen (23) staat België op het podium van Parijs-Roubaix Femmes dit jaar. De jonge renster van Fenix-Deceuninck koos na enkele kilometers het hazenpad met achttien andere vrouwen. Mede dankzij een valpartij in de favorietengroep droeg die ontsnapping tot het einde. “In mijn dromen was ik top twintig vandaag, en nu ben ik in het echt derde”, zegt Truyen, die geen spijt heeft van haar omvorming van veldrijdster naar wegrenster.