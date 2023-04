Bruid geschokt wanneer ze haar ‘professionele huwelijksvideo’ te zien krijgt : “Wat is dit?”

De Amerikaanse Brooke Covey (23) huurde voor haar huwelijk een ‘professionele’ videograaf in, in de hoop dat ze jarenlang kon genieten van een prachtige herinnering. Maar toen ze het resultaat toegestuurd kreeg, werd de pasgetrouwde Covey flink van haar sokken geblazen. Al was dat niet op een positieve manier. “De man had me beloofd dat hij een video zou filmen in 4K”, klonk het in een filmpje op TikTok. “Maar dit heeft niet eens 400 pixels”.