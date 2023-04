Loont werken te weinig? “We moeten stijging uitkeringen bevriezen en jobbonus verhogen”

Wie werkt moet altijd 500 euro meer verdienen dan wie werkloos is, vinden ze bij de Vlaamse liberalen. Door een combinatie van factoren zoals hoge uitkeringen en voordelige stelsels als het sociaal energietarief is het verschil in België te klein geworden. “Het verschil zal van twee kanten moeten komen: werken minder belasten, uitkeringen niet meer laten stijgen dan de lonen”, zeggen indieners Vincent Van Quickenborne en Maurits Vande Reyde.