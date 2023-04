De zoektocht naar het juiste pand in ‘Blind gekocht’ is een huzarenstukje. Hoewel de emoties van de deelnemers vaak alle kanten uitschieten, is de meerderheid na afloop doorgaans overtuigd. Toch hebben sommigen hun woning alweer verkocht, om uiteenlopende redenen. Van het gemis van vrienden tot de zorg voor een zieke vader. Een overzicht.